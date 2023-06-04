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В Черном море на боевом дежурстве 12 вражеских кораблей

4 июня 2023 10:08
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Черном море на боевом дежурстве 12 вражеских кораблей
Российские корабли. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

На утро 4 июня в Черном море находятся 12 вражеских кораблей. Ракетоносители остаются в пунктах базирования.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

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"В Черном и Азовском морях усилился шторм. Ракетоносители еще в полночь заведены в пункты базирования, на дежурстве остается 12 кораблей", — говорится в сообщении.

Также в ОК "Юг" отмечают, что враг продолжает искать тактику давления на население и инфраструктуру тыловых регионов, атакует прифронтовые территории, накапливает ресурс для будущих атак.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, учитывайте опасность побережья, в частности в штормовую погоду, помните о недопустимости приближения или касания подозрительных взрывоопасных предметов", — отметили в ОК "Юг".

Отметим, что в Черном море уменьшено количество вражеских кораблей. Возможно, самое объявленное штормовое предупреждение заставило россиян вернуться в пункты базирования. Впрочем, угроза ракетного удара остается высокой.

Напомним, ночью 1 июня враг увеличил количество ракетоносителей. Кроме того, оккупанты активизировали воздушную разведку на юге.

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