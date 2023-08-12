Россияне с помощью БпЛА проводят разведку портов

Враг продолжает воздушную разведку в Одесской области
Сегодня, 12 августа, утро в Одессе и области началось под сигналы воздушной тревоги. На юге региона был замечен враждебный БпЛА.
Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
По его словам, враждебная активность может означать подготовку к новым обстрелам. Особенно под вниманием россиян до сих пор остаются порты Одесской области, работающих в зерновом коридоре.
"Своя активность проявляет враждебная разведка. Но наши Силы обороны держат ситуацию под контролем", — сказал Братчук.
Отметим, что Одесщина была атакована БпЛА Mohajer-6, который используется как ретранслятор для наведения цели.
Также спикер УДА подчеркнул, что на фронте продолжаются интенсивные бои, однако оккупантам не удается забрать инициативу в свои руки.
"Враг беснуется на фронте, тяжелые бои. Он опрокидывает резервы на разные направления, но ВСУ — титаны, которые держат оборону", — добавил Братчук.
Атака "шахедами"
Ночью 12 августа 2023 года противник атаковал с юго-восточного направления пятью ударными БпЛА "Shahed-136/131". Три "шахеда" уничтожены противовоздушной обороной в пределах Запорожской области.
Напомним, в Херсонской области взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету "Точка-У". Установлено, что пуск враждебной цели производился с временно оккупированных территорий.