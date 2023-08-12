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Враг продолжает воздушную разведку в Одесской области

12 августа 2023 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне с помощью БпЛА проводят разведку портов
Разведывательный дрон в воздухе. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 12 августа, утро в Одессе и области началось под сигналы воздушной тревоги. На юге региона был замечен враждебный БпЛА.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, враждебная активность может означать подготовку к новым обстрелам. Особенно под вниманием россиян до сих пор остаются порты Одесской области, работающих в зерновом коридоре.

"Своя активность проявляет враждебная разведка. Но наши Силы обороны держат ситуацию под контролем", — сказал Братчук.

Отметим, что Одесщина была атакована БпЛА Mohajer-6, который используется как ретранслятор для наведения цели.

Также спикер УДА подчеркнул, что на фронте продолжаются интенсивные бои, однако оккупантам не удается забрать инициативу в свои руки.

"Враг беснуется на фронте, тяжелые бои. Он опрокидывает резервы на разные направления, но ВСУ — титаны, которые держат оборону", — добавил Братчук.

Атака "шахедами"

Ночью 12 августа 2023 года противник атаковал с юго-восточного направления пятью ударными БпЛА "Shahed-136/131". Три "шахеда" уничтожены противовоздушной обороной в пределах Запорожской области.

Напомним, в Херсонской области взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету "Точка-У". Установлено, что пуск враждебной цели производился с временно оккупированных территорий.

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