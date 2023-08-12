Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог продовжує повітряну розвідку на Одещині arrow

Ворог продовжує повітряну розвідку на Одещині

12 серпня 2023 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни за допомогою БпЛА проводять розвідку портів
Розвідувальний дрон у повітрі. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 12 серпня, ранок в Одесі та області розпочався під сигнали повітряної тривоги. На півдні регіону помітили ворожий БпЛА.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

За його словами, ворожа активність може означати підготовку до нових обстрілів. Особливо під увагою росіян досі залишаються порти Одеської області, які працюють у зерновому коридорі.

"Свою активність проявляє ворожа розвідка. Але наші Сили оборони тримають ситуацію під контролем", — сказав Братчук.

Зазначимо, що Одещина була атакована БпЛА "Mohajer-6", який використовується як ретранслятор для наведення цілі.

Також речник УДА наголосив, що на фронті тривають інтенсивні бої, проте окупантам не вдається забрати ініціативу у свої руки.

"Ворог біснується на фронті, важкі бої. Він перекидає резерви на різні напрямки, але ЗСУ — титани, які тримають оборону", — додав Братчук.

Атака "шахедами"

Вночі 12 серпня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА "Shahed-136/131". Три "шахеди" знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області.

Нагадаємо, на Херсонщині вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У". Встановлено, що пуск ворожої цілі здійснювався з тимчасово окупованих територій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз