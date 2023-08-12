Росіяни за допомогою БпЛА проводять розвідку портів

Ворог продовжує повітряну розвідку на Одещині
Сьогодні, 12 серпня, ранок в Одесі та області розпочався під сигнали повітряної тривоги. На півдні регіону помітили ворожий БпЛА.
Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
За його словами, ворожа активність може означати підготовку до нових обстрілів. Особливо під увагою росіян досі залишаються порти Одеської області, які працюють у зерновому коридорі.
"Свою активність проявляє ворожа розвідка. Але наші Сили оборони тримають ситуацію під контролем", — сказав Братчук.
Зазначимо, що Одещина була атакована БпЛА "Mohajer-6", який використовується як ретранслятор для наведення цілі.
Також речник УДА наголосив, що на фронті тривають інтенсивні бої, проте окупантам не вдається забрати ініціативу у свої руки.
"Ворог біснується на фронті, важкі бої. Він перекидає резерви на різні напрямки, але ЗСУ — титани, які тримають оборону", — додав Братчук.
Атака "шахедами"
Вночі 12 серпня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА "Shahed-136/131". Три "шахеди" знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області.
Нагадаємо, на Херсонщині вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У". Встановлено, що пуск ворожої цілі здійснювався з тимчасово окупованих територій.