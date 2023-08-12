Росіяни за допомогою БпЛА проводять розвідку портів

Розвідувальний дрон у повітрі. Фото: УНІАН

Сьогодні, 12 серпня, ранок в Одесі та області розпочався під сигнали повітряної тривоги. На півдні регіону помітили ворожий БпЛА.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, ворожа активність може означати підготовку до нових обстрілів. Особливо під увагою росіян досі залишаються порти Одеської області, які працюють у зерновому коридорі.

"Свою активність проявляє ворожа розвідка. Але наші Сили оборони тримають ситуацію під контролем", — сказав Братчук.

Зазначимо, що Одещина була атакована БпЛА "Mohajer-6", який використовується як ретранслятор для наведення цілі.

Також речник УДА наголосив, що на фронті тривають інтенсивні бої, проте окупантам не вдається забрати ініціативу у свої руки.

"Ворог біснується на фронті, важкі бої. Він перекидає резерви на різні напрямки, але ЗСУ — титани, які тримають оборону", — додав Братчук.

Атака "шахедами"

Вночі 12 серпня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА "Shahed-136/131". Три "шахеди" знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області.

Нагадаємо, на Херсонщині вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У". Встановлено, що пуск ворожої цілі здійснювався з тимчасово окупованих територій.