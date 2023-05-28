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Враг продолжает искать новую тактику обстрела, — Гуменюк

28 мая 2023 10:25
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Враг продолжает искать новую тактику поражения
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Российские войска продолжают искать новую тактику поражения территории Украины. Для этого они начали использовать большее количество дронов.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, на юге враг бьет по аграрным районам, где люди возрождают земли после деоккупации.

"Этой ночью российские войска, выпуская ракеты из Азовского моря, пытались обойти силы ПВО юга, поэтому для осуществления своих целей они использовали преимущественно оккупированную территорию, чтобы отойти в сторону, после чего рассредоточивать волны шахедов. Это подборка тактики, которую они для себя надеются сделать успешной", — отметила Наталья Гуменюк.

По ее словам, атака шахедами этой ночи, скорее всего, связана с новой поставкой дронов и они максимально использовали их. Поскольку с ракетами у них достаточно тяжело, и они пытаются их экономить.

"Перед атакой они завели в пункт базирования ракетоноситель, очевидно, он и не планировался привлекаться к атаке. С помощью шахедов враг пытается выискивать себе новые маршруты поражения", — рассказала Наталья Гуменюк.

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время украинские военные фиксируют большое количество разведывательных дронов. Только за минувшие сутки в зоне ответственности ОК "Юг" было уничтожено 7 таких.

Напомним, в ночь на 28 мая россияне в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. Зафиксирован пуск рекордного количества дронов — 54, 52 из них были сбиты.

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