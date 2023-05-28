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Ворог продовжує шукати нову тактику ураження,— Гуменюк

28 травня 2023 10:25
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ворог продовжує шукати нову тактику ураження
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Російські війська продовжують шукати нову тактику ураження території України. Для цього вони почали використовувати більшу кількість дронів.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами на півдні ворог б’є по аграрним районам, де люди відроджують землі після деокупації.

"Цієї ночі російські війська, випускаючи ракети з Азовського моря, намагалися оминути сили ППО півдня, тому для здійснення своїх цілей вони використовували переважно окуповану територію, щоб відійти у бік, після чого розосереджувати хвилі шахедів. Це підбірка тактики, яку вони для себе сподіваються зробити успішною",— зазначила Наталя Гуменюк.

За її словами, атака шахедами цієї ночі, скоріш за все пов’язана із новим постачанням дронів і вони максимально використали їх. Оскільки з ракетами у них досить скрутно і вони намагаються їх економити.

"Перед атакою вони завели в пункт базування ракетоносій, очевидно він і не планувався залучатися до атаки. З допомогою шахедів ворог намагається вишукувати собі нові маршрути ураження", — розказала Наталя Гуменюк.

Крім того, вона повідомила, що наразі українські військові фіксують велику кількість розвідувальних дронів. Лише за минулу добу в зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 7 таких.

Нагадаємо, у ніч на 28 травня росіяни вчергове атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131. Зафіксовано пуск рекордної кількості дронів — 54, 52 з них були збиті. 

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