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Враг всей страны — активист Сергей Стерненко высказался о мэре Одессы

19 апреля 2024 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Враг всей страны — активист Сергей Стерненко высказался о мэре Одессы
Активист Сергей Стерненко. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесский активист Сергей Стерненко во время дискуссии о внутренних врагах и борьбе с коррупцией в Одессе выразил свое возмущение в отношении местных политиков. В частности, он назвал мэра города Геннадия Труханова "врагом всей страны".

Об этом активист сказал в интервью с другим украинским блогером Игорем Лаченковым.

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"Если ты сейчас меня спрашиваешь о тех врагах, которые есть в Одессе? О Труханове и компании? Все может быть, я не знаю, что в голове у этого лысого гражданина Российской Федерации он не просто мой враг, он враг моей страны", — сказал Стерненко.

Кроме того, он выразил убеждение, что Труханов должен быть снят с должности и, возможно, выслан на обмен в РФ. Также мужчина возмутился, что мэр до сих пор занимает должность.

"Он до сих пор цепляется за все российское в Одессе и защищает сейчас своей лысиной памятник Пушкина. Я убежден, что он должен сидеть в тюрьме, а лучше поехать на обмен, но он до сих пор остается в должности и у меня нет ответа почему, и с кем он договорился", — сказал Сергей Стерненко.

Больше об активистах

Напомним, что 26 декабря 2023 года одесский суд закрыл дело о самозащите активиста Сергея Стерненко. В общей сложности судебные заседания длились почти 5 лет.

Также мы писали, что в сотрудничестве с monobank, Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым UNITED24 запустила первый сбор на легендарные морские дроны СБУ Sea Baby. Эти беспилотные аппараты отлично зарекомендовали себя в противоборстве с кораблями русского флота. В настоящее время уже собрано более 200 миллионов гривен.

Одесса
Сергей Стерненко
Одесская область
активисты
Одесская ОГА
Новости Одессы
Игорь Лаченков

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