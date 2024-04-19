Ворог усієї країни — активіст Сергій Стерненко висловився про мера Одеси

Активіст Сергій Стерненко. Фото: скриншот

Одеський активіст Сергій Стерненко під час дискусії про внутрішніх ворогів та боротьбу з корупцією в Одесі висловлює своє обурення відносно місцевих політиків. Зокрема він назвав мера міста Геннадія Труханова "ворогом усієї країни".

Про це активіст сказав в інтерв’ю з іншим українським блогером Ігорем Лаченковим.

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Внутрішні вороги

"Якщо ти зараз мене питаєш про тих ворогів які є в Одесі? Про Труханова і компанію? Все може бути я не знаю що в голові у цього лисого громадянина Російської Федерації він не просто мій ворог, він ворог моєї країни", — сказав Стерненко.

Крім цього, він висловив переконання, що Труханов повинен бути знятий з посади й, можливо, висланий на обмін у РФ. Також чоловік обурився, що мер досі обіймає посаду.

"Він досі чіпляється за усе російське в Одесі, та захищає зараз своєю лисиною пам'ятник Пушкіна. Я переконаний, що він має сидіти у в'язниці, а краще поїхати на обмін, але він досі лишається на посаді й в мене немає відповіді чому, і з ким він домовився", — сказав Сергій Стерненко.

Більше про активістів

Нагадаємо, що 26 грудня 2023 року одеський суд закрив справу про самозахист активіста Сергія Стерненка. Загалом судові засідання тривали майже 5 років.

Також ми писали, що у співпраці із monobank, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим UNITED24 запустила перший збір на легендарні морські дрони СБУ — Sea Baby. Ці безпілотні апарати добре зарекомендували себе у протистоянні з кораблями російського флоту. Наразі вже зібрано понад 200 мільйонів гривень.