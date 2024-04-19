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Ворог усієї країни — активіст Сергій Стерненко висловився про мера Одеси

19 квітня 2024 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ворог усієї країни — активіст Сергій Стерненко висловився про мера Одеси
Активіст Сергій Стерненко. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеський активіст Сергій Стерненко під час дискусії про внутрішніх ворогів та боротьбу з корупцією в Одесі висловлює своє обурення відносно місцевих політиків. Зокрема він назвав мера міста Геннадія Труханова "ворогом усієї країни". 

Про це активіст сказав в інтерв’ю з іншим українським блогером Ігорем Лаченковим

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Внутрішні вороги

"Якщо ти зараз мене питаєш про тих ворогів які є в Одесі? Про Труханова і компанію? Все може бути я не знаю що в голові у цього лисого громадянина Російської Федерації він не просто мій ворог, він ворог моєї країни", — сказав Стерненко. 

Крім цього, він висловив переконання, що Труханов повинен бути знятий з посади й, можливо, висланий на обмін у РФ. Також чоловік обурився, що мер досі обіймає посаду. 

"Він досі чіпляється за усе російське в Одесі, та захищає зараз своєю лисиною пам'ятник Пушкіна. Я переконаний, що він має сидіти у в'язниці, а краще поїхати на обмін, але він досі лишається на посаді й в мене немає відповіді чому, і з ким він домовився", — сказав Сергій Стерненко.

Більше про активістів

Нагадаємо, що 26 грудня 2023 року одеський суд закрив справу про самозахист активіста Сергія Стерненка. Загалом судові засідання тривали майже 5 років.

Також ми писали, що у співпраці із monobank, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим UNITED24 запустила перший збір на легендарні морські дрони СБУ — Sea Baby. Ці безпілотні апарати добре зарекомендували себе у протистоянні з кораблями російського флоту. Наразі вже зібрано понад 200 мільйонів гривень.

Одеса
Сергій Стерненко
Одеська область
активісти
Одеська ОДА
Новини Одеси
Ігор Лаченков

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