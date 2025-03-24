Ракетоносители в Черном море — угроза для Одесской области

Ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Россияне после длительного перерыва вывели на патрулирование в Черное море снаряженные ракетоносители. Кроме этого в Средиземном также фиксируют присутствие военного флота РФ.

Об этом 24 марта сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находятся 3 вражеских корабля, которые способны выпустить до 12 "Калибров" за один раз. В Средиземном на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В акватории Азовского по состоянию на утро активности врага не обнаружено.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 13 судов, 11 из которых затем двинулись в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ вошли 6 кораблей, 1 из которых направлялся со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о последствиях прилетов по Одесской области. А также о взрыве автомобиля с офицерами РФ.