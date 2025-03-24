Ракетоносії в Чорному морі - загроза для Одещини

Ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Росіяни після тривалої перерви вивели на патрулювання у Чорне море споряджені ракетоносії. Окрім цього у Середземному теж фіксують присутність військового флоту РФ.

Про це 24 березня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебувають 3 ворожі кораблі, які здатні випустити до 12 "Калібрів" за один раз. У Середземному на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В акваторії Азовського станом на ранок активності ворога не виявлено.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли 13 суден, 11 з яких потім рушили у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ увійшли 6 кораблів, 1 з яких прямувало зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки прильотів по Одещині. А також про вибух автомобіля з офіцерами РФ.