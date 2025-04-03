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Враг вывел корабли с Черного моря — угроза для Одесчины

3 апреля 2025 11:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Ракетоносители в морях - какая опасность для Одесской области
Ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: Укринформ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россия вывела из Черного моря два все свои ракетоносители. Но в Средиземной акватории все еще фиксируется присутствие военных кораблей врага.

Об этом 3 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях пока присутствия военного флота РФ не зафиксировано. В Средиземном на патрулирование выведены четыре корабля РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет.

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Актуальная информация. Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 4 судна, два из которых продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 8 кораблей, 4 из которых двинулись со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, почему РФ может пойти на эскалацию конфликта. А также о попытке штурма в Донецкой области.

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