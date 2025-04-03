Ракетоносители в морях - какая опасность для Одесской области

Враг вывел корабли с Черного моря — угроза для Одесчины
Россия вывела из Черного моря два все свои ракетоносители. Но в Средиземной акватории все еще фиксируется присутствие военных кораблей врага.
Об этом 3 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей в морях
В Черном и Азовском морях пока присутствия военного флота РФ не зафиксировано. В Средиземном на патрулирование выведены четыре корабля РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет.
Движение по Керченскому проливу
За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 4 судна, два из которых продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 8 кораблей, 4 из которых двинулись со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.
Напомним, недавно мы писали о том, почему РФ может пойти на эскалацию конфликта. А также о попытке штурма в Донецкой области.
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