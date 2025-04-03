Ракетоносії у морях - яка небезпека для Одещини

Ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: Укрінформ

Росія вивела з Чорного моря два усі свої ракетоносії. Але у Середземній акваторії все ще фіксується присутність військових кораблів ворога.

Про це 3 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях наразі присутності військового флоту РФ не зафіксовано. У Середземному на патрулювання виведені чотири корабля РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет.

Актуальна інформація. Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 4 судна, два з яких продовжили рух у бік Босфору. До Азовського моря прямували 8 кораблів, 4 з яких рушили зі сторони Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому РФ може піти на ескалацію конфлікту. А також про спробу штурму на Донеччині.