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Враг вывел ракетоносители в Черное море — повышенная угроза обстрелов Одесчины

8 августа 2024 10:44
Верзилова Єлизавета - редактор
Ракетоносители РФ в морях сегодня, 8 августа: детали от ВМС
Боевые корабли в море. Фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

В акватории Черного моря сегодня, 8 августа, враг держит снаряженные ракетоносители. В то же время оккупанты не покидают Средиземное море — там также патрулирует корабль с "Калибрами" на борту. Так что угроза обстрелов остается и следует не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Корабли врага в морях

  • Черное море — в акватории подстерегает два вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".
Враг вывел ракетоносители в Черное море — повышенная угроза обстрелов Одесчины - фото 1
Информация о движении вражеского флота на 8 августа. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания неподалеку от Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Возросло количество вражеских ракетоносителей в Черном море - угроза обстрелов сохраняется - фото 2
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

Черноморский флот также имеет в своем составе четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

Движение по морю не остановилось

Кроме этого, по данным ВМС ВСУ, оккупанты продолжают движение судов через Керченский пролив. Так, за сутки в интересах РФ проход совершили:

  • к Черному морю — 5 судна, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю — 10 судов, из них 2 двигалось из пролива Босфор.

"Россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отметили в ВМС.

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