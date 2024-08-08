Ракетоносії РФ у морях сьогодні, 8 серпня: деталі від ВМС

Бойові кораблі у морі. Фото: росЗМІ

В акваторії Чорного моря сьогодні, 8 серпня, ворог тримає споряджені ракетоносії. Водночас окупанти не залишають Середземного моря — там також патрулює корабель із "Калібрами" на борту. Тож загроза обстрілів залишається та варто не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога в морях

Чорне море — в акваторії чатує два ворожих ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів".

Азовське море — немає російського флоту.

Середземне море — два кораблі, один із них — ракетоносій із залпом до 16 "Калібрів".

Інформація щодо руху ворожого флоту на 8 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основні ракетні кораблі російського Чорноморського флоту представлені малими ракетними кораблями проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". Зараз "Циклон" забезпечує охорону Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування неподалік Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

Чорноморський флот також має у своєму складі чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

Рух морем не зупинився

Окрім цього, за даними ВМС ЗСУ, окупанти продовжують рух суден через Керченську протоку. Так, за добу в інтересах РФ прохід здійснили:

до Чорного моря — 5 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 10 суден, із них 2 рухалося з протоки Босфор.

"Росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС.