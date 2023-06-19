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Враг вывел в Черное море ракетоноситель

19 июня 2023 12:00
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Беженарь Татьяна
журналист
Враг вывел в Черное море ракетоноситель
Корабли РФ. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Черном море уменьшилось количество российских кораблей. Впрочем, враг вывел на дежурство ракетоноситель, снаряженный "Калибрами".

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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Количество кораблей на дежурстве

  • В Черном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр".
  • В Азовском море — 1 вражеский корабль.
  • В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю: 29 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю: 8 судов, из них 2 двигались в направлении пролива Босфор;

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, по состоянию на утро 19 июня оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство 7 кораблей. Среди них есть и подлодка.

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