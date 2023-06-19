Враг вывел в Черное море ракетоноситель
19 июня 2023 12:00
Корабли РФ. Фото: Министерство обороны РФ
В Черном море уменьшилось количество российских кораблей. Впрочем, враг вывел на дежурство ракетоноситель, снаряженный "Калибрами".
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
Читайте также:
Количество кораблей на дежурстве
- В Черном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр".
- В Азовском море — 1 вражеский корабль.
- В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.
Проход Керчь-Еникальским проливом
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю: 29 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю: 8 судов, из них 2 двигались в направлении пролива Босфор;
Нарушения Международной конвенции
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, по состоянию на утро 19 июня оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство 7 кораблей. Среди них есть и подлодка.