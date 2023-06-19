Ворог вивів у Чорне море ракетоносій

Кораблі РФ. Фото: Міністерство оборони РФ

У Чорному морі зменшилася кількість російських кораблів. Втім ворог вивів на чергування ракетоносій, споряджений "Калібрами".

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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Кількість кораблів на чергуванні

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр".

В Азовському морі — 1 ворожий корабель.

В Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою виконали:

до Азовського моря: 29 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря: 8 суден, з них 2 рухались у напрямку протоки Босфор;

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, станом на ранок 19 червня окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 7 кораблів. Серед них є й підводний човен.