Ворог вивів у Чорне море ракетоносій
19 червня 2023 12:00
Кораблі РФ. Фото: Міністерство оборони РФ
У Чорному морі зменшилася кількість російських кораблів. Втім ворог вивів на чергування ракетоносій, споряджений "Калібрами".
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
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Кількість кораблів на чергуванні
- У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр".
- В Азовському морі — 1 ворожий корабель.
- В Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.
Прохід Керч-Єнікальською протокою
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою виконали:
- до Азовського моря: 29 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря: 8 суден, з них 2 рухались у напрямку протоки Босфор;
Порушення Міжнародної конвенції
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Нагадаємо, станом на ранок 19 червня окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 7 кораблів. Серед них є й підводний човен.