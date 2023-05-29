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Враг вывел в Черное море ракетоноситель снаряженный "Калибрами"

29 мая 2023 10:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Враг вывел в Черное море ракетоноситель снаряженный "Калибрами"
Российский корабль. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Утром враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряжение которого до 8 "Калибров". Кроме того, зафиксировано пребывание еще шести российских кораблей.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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"На боевом дежурстве надводный ракетоноситель, снаряжение которого до 8 "Калибров". В Черном море 6 вражеских кораблей, в Азовском — 1. Уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким", — говорится в сообщении.

Назаров призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Переходите в укрытие, не снимайте и не распространяйте работу сил ПВО. Они защищают и вас также, а вы своими действиями помогаете врагу уничтожать нашу страну. Разве такая ваша цель?" — подчеркнул Назаров.

Отметим, во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Есть попадание в портовую инфраструктуру Одессы.

Напомним, 25 мая ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг атаковал страну дронами-камикадзе. Часть из них была сбита над Одесской и Николаевской областями. Силами противовоздушной обороны сбиты 3 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136 над Николаевщиной и еще 1 над Одесчиной. Попаданий в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не допущено.

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