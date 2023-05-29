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Ворог вивів у Чорне море ракетоносій споряджений "Калібрами"

29 травня 2023 10:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Ворог вивів у Чорне море ракетоносій споряджений "Калібрами"
Російський корабель. Фото: Міністерство оборони РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Ранком ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, спорядження  якого до 8 "Калібрів". Крім того, зафіксовано перебування ще 6 російських кораблів.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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"На бойовому чергуванні надводний ракетоносій, спорядження якого до 8 "Калібрів". В Чорному морі 6 ворожих кораблів, в Азовському — 1. Рівень ракетної загрози залишається досить високим",— йдеться у повідомленні.

Назаров закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Переходьте в укриття, не знімайте і не поширюйте роботу сил ППО. Вони захищають і вас також, а ви своїми діями допомагаєте ворогу нищити нашу країну. Хіба така ваша мета?"— наголосив Назаров.

Станом на 10:30 у Чорному морі 3 ракетоносії — 2 надводні, 1 підводний. Сумарний залп — до 20 "Калібрів".

Зазначимо, під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Є влучання в портову інфраструктуру Одеси.

Нагадаємо, 25 травня ніч минула під сигнали повітряної тривоги. Ворог атакував країну дронами-камікадзе. Частину з них збили над Одеською та Миколаївською областями. Силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 над Миколаївщиною і ще 1 над Одещиною. Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено.

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