Ворог вивів у Чорне море ракетоносій споряджений "Калібрами"
Ранком ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, спорядження якого до 8 "Калібрів". Крім того, зафіксовано перебування ще 6 російських кораблів.
Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.
"На бойовому чергуванні надводний ракетоносій, спорядження якого до 8 "Калібрів". В Чорному морі 6 ворожих кораблів, в Азовському — 1. Рівень ракетної загрози залишається досить високим",— йдеться у повідомленні.
Назаров закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
"Переходьте в укриття, не знімайте і не поширюйте роботу сил ППО. Вони захищають і вас також, а ви своїми діями допомагаєте ворогу нищити нашу країну. Хіба така ваша мета?"— наголосив Назаров.
Станом на 10:30 у Чорному морі 3 ракетоносії — 2 надводні, 1 підводний. Сумарний залп — до 20 "Калібрів".
Зазначимо, під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Є влучання в портову інфраструктуру Одеси.
Нагадаємо, 25 травня ніч минула під сигнали повітряної тривоги. Ворог атакував країну дронами-камікадзе. Частину з них збили над Одеською та Миколаївською областями. Силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 над Миколаївщиною і ще 1 над Одещиною. Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено.