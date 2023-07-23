В Одессе горит Спасо-Преображенский кафедральный собор

Враг попал в Спасо-Преображенский кафедральный собор

Ночью 23 июля, оккупанты попали в Спасо-Преображенский кафедральный собор в центре Одессы. Это явилось следствием вражеской атаки с воздуха. Мы собрали информацию о разрушении в городе в настоящее время.

Об атаке Одессы сообщают мониторинговые каналы.

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Пожар в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

Сообщается, что в соборе выбило окна, серьезно пострадало его убранство, внутри начался пожар. Также сообщается, что в храме уничтожен алтарь.

Отметим, Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен большевиками. В начале 2000-х годов восстановлен на прежнем месте. Находится под охраной ЮНЕСКО.

Напомним, Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Одессе и области. В командовании Воздушных сил ВСУ отмечалось, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

Мы писали, что на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.