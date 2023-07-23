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В Одесі палає Спасо-Преображенський кафедральний собор

23 липня 2023 02:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Одесі палає Спасо-Преображенський кафедральний собор
Ворог влучив у Спасо-Преображенський кафедральний собор
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 23 липня, окупанти влучили в Спасо-Преображенський кафедральний собор в центрі Одеси. Це стало наслідком ворожої атаки з повітря. Ми зібрали ую інформацію про руйнування у місті на цей час. 

Про атаку Одеси повідомляють моніторингові канали.

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Пожежа у Спасо-Преображенському кафедральному соборі

Повідомляється, що у соборі повибивало вікна, серйозно постраждала його оздоблення, усередині почалася пожежа. Також повідомляється, що у храмі знищено вівтар.

Зауважимо, Спасо-Преображенський кафедральний собор — це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років відновлено на колишньому місці. Перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Нагадаємо, Росія завдала комбінованого ракетного удару по Одесі та області. У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначали, що було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Ми писали, що наразі на бойовому рейді в Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких є й великі десантні. Проте ракетоносії залишилися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя.

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