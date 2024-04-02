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Враг запускает баллистику по территориям Украины — как противодействовать атакам

2 апреля 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг запускает баллистику по территориям Украины — как противодействовать атакам
Система "Patriot" в США. Фото: Axel Heimken/AP
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Оккупанты в последнее время особенно сконцентрировались на истощении систем противовоздушной обороны, запуская баллистику по украинским городам. Чтобы противостоять врагу, Украина нуждается в ПВО, в частности, итальянских системах защиты неба.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Ракеты "Циркон" давно используются врагом, но в качестве противокорабельной ракеты. На сегодняшний день она уже не экспериментальная, а широко тестируется в условиях войны.

"Россияне пристроили наземные пусковые установки, чтобы иметь возможность их запускать. Цирконы — это реальность, с которой мы столкнулись, однако тактико-технические характеристики этих "Цирконов" не соответствуют заявленным Россией показателям. Самое главное, что она сбивается силами ПВО", — прокомментировал Сергей Братчук.

Поставки систем ПВО

По словам спикера, поставка противовоздушной защиты не означает предоставление одной установки. Речь идет о системах, о батареях таких установок, ведь самое большое количество поможет Украине защитить свои территории от вражеских ракет и дронов.

"Мы понимаем, что нужны Patriot, итальянские установки. И уж речь идет о батареях. Это должно быть несколько установок, дивизионов, которые смогут прикрывать наши территории" , — сказал Сергей Братчук.

Напомним, что враг активно использует беспилотники при разведке ситуации на юге Украины, в частности в Одесской и Черном море. Кроме этого, россияне выпускают разведывательно-ударные дроны, которые имеют на снаряжении ракеты и могут нанести удар.

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