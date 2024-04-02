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Ворог запускає балістику по територіям України — як протидіяти атакам

2 квітня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог запускає балістику по територіям України — як протидіяти атакам
Система "Patriot" у США. Фото: Axel Heimken / AP
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Окупанти останнім часом особливо сконцентрувалися на виснаженні систем протиповітряної оборони, запускаючи балістику по українським містам. Аби протистояти ворогу, Україна потребує ППО, зокрема італійські системи захисту неба.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Ракети "Циркон" давно використовується ворогом, але у якості протикорабельної ракети. Насьогодні вона вже є не експериментальною, а  широко тестується в умовах війни.

"Росіяни приладнали наземні пускові установки, щоб мати змогу їх запускати. Циркони — це реальність, з якою ми стикнулися, проте тактико-технічні характеристики цих "Цирконів" не відповідають заявленим Росією показникам. Найголовніше те, що вона збивається силами ППО", — прокоментував Сергій Братчук. 

Поставки систем ППО

За словами спікера, поставка протиповітряного захисту не означає надання одної установки. Мова йде про системи, про батареї таких установок, адже саме велика кількість допоможе Україні захистити свої території від ворожих ракет та дронів.

"Ми розуміємо, що потрібні Patriot, італійські установки. І вже мова йде про батареї. Це має бути кілька установок, дивізіонів, які зможуть прикривати наші території", — сказав Сергій Братчук.

Нагадаємо, що ворог активно використовує безпілотники під час розвідки ситуації на півдні України, зокрема на Одещині та у Чорному морі. Крім цього, росіяни випускають розвідувально-ударні дрони, які мають на спорядженні ракети та можуть нанести удар.

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ППО
ракета
Сергій Братчук
ракетний удар

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