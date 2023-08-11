Враг совершил информационную атаку против "ДТЭК Одесские электросети"
Компания "ДТЭК Одесские электросети" заявила об информационной атаке врага против компании. Там отметили, что качество нападения "просто ничтожно".
Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Григорьев.
Информационная атака
"На компанию "ДТЭК Одесские электрические сети" осуществляется информационная атака. Вероятнее всего, за ней стоит враг. В СМИ распространяются материалы о якобы выводе денег компанией за границу. Качество этого информационного нападения просто ничтожно", — рассказал Григорьев.
По его словам, с первых дней полномасштабного вторжения РФ существует запрет Национального банка Украины на любые финансовые платежи в сторону иностранных компаний.
"Поэтому даже технически невозможно осуществлять какой-то якобы "вывод". Мы являемся ОСР — то есть оператором сетей. Эта деятельность не просто регулируется государством, мы согласовываем все свои расходы через утверждение структуры тарифа у регулятора", — объяснил он.
Генеральный директор компании считает, что враг начал готовиться к энергетическому террору зимой такими информационными атаками.
"Реальные дела всегда красноречивее. А они таковы: "ДТЭК Одесские электросети" уже отремонтировали 1,3 тысячи километров воздушных линий, заменили 783 опоры, выполнили капитальный ремонт 468 трансформаторных подстанций распределительных и 48 трансформаторных подстанций высоковольтных сетей. Мы обновили 705 кабельных линий и расчистили от веток деревьев и кустарников 1,2 тысячи километров трасс воздушных линий электропередачи", — сообщил Григорьев.
Он добавил, что на эти работы было направлено 546,8 млн грн инвестиционной и ремонтной программы из 1,3 млрд запланированных в этом году.
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