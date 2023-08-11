Враг совершил информационную атаку против "ДТЭК Одесские электросети"

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Компания "ДТЭК Одесские электросети" заявила об информационной атаке врага против компании. Там отметили, что качество нападения "просто ничтожно".

Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Григорьев.

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Информационная атака

"На компанию "ДТЭК Одесские электрические сети" осуществляется информационная атака. Вероятнее всего, за ней стоит враг. В СМИ распространяются материалы о якобы выводе денег компанией за границу. Качество этого информационного нападения просто ничтожно", — рассказал Григорьев.

По его словам, с первых дней полномасштабного вторжения РФ существует запрет Национального банка Украины на любые финансовые платежи в сторону иностранных компаний.

"Поэтому даже технически невозможно осуществлять какой-то якобы "вывод". Мы являемся ОСР — то есть оператором сетей. Эта деятельность не просто регулируется государством, мы согласовываем все свои расходы через утверждение структуры тарифа у регулятора", — объяснил он.

Генеральный директор компании считает, что враг начал готовиться к энергетическому террору зимой такими информационными атаками.

"Реальные дела всегда красноречивее. А они таковы: "ДТЭК Одесские электросети" уже отремонтировали 1,3 тысячи километров воздушных линий, заменили 783 опоры, выполнили капитальный ремонт 468 трансформаторных подстанций распределительных и 48 трансформаторных подстанций высоковольтных сетей. Мы обновили 705 кабельных линий и расчистили от веток деревьев и кустарников 1,2 тысячи километров трасс воздушных линий электропередачи", — сообщил Григорьев.

Он добавил, что на эти работы было направлено 546,8 млн грн инвестиционной и ремонтной программы из 1,3 млрд запланированных в этом году.

Пост Григорьева. Фото: скриншот

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