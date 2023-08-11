Ворог здійснив інформаційну атаку проти "ДТЕК Одеські електромережі"

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Компанія "ДТЕК Одеські електромережі" заявила про інформаційну атаку ворога проти компанії. Там зазначили, що якість нападу "просто нікчемна".

Про це повідомив генеральний директор компанії Дмитро Григор’єв.

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Інформаційна атака

"На компанію "ДТЕК Одеські електричні мережі" здійснюється інформаційна атака. Найвірогідніше, за нею стоїть ворог. В ЗМІ розповсюджуються матеріали про начебто вивід грошей компанією за кордон. Якість цього інформаційного нападу просто нікчемна", — розповів Григор'єв.

За його словами, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ існує заборона Національного банку України на будь-які фінансові платежі в бік іноземних компаній.

"Тож навіть технічно неможливо здійснювати якийсь нібито "вивід". Ми є ОСР — тобто оператором мереж. Ця діяльність не просто регулюється державою, ми погоджуємо усі свої видатки через затвердження структури тарифу у регулятора", — пояснив він.

Генеральний директор компанії вважає, що ворог почав готуватися до енергетичного терору взимку такими інформаційними атаками.

"Реальні справи завжди красномовніше. А вони такі: "ДТЕК Одеські електромережі" вже відремонтували 1,3 тисячі кілометрів повітряних ліній, замінили 783 опори, виконали капітальний ремонт 468 трансформаторних підстанцій розподільчих та 48 трансформаторних підстанцій високовольтних мереж. Ми оновили 705 кабельних ліній та розчистили від гілок дерев та чагарників 1,2 тисячі кілометрів трас повітряних ліній електропередачі", — повідомив Григор'єв.

Він додав, що на ці роботи було спрямовано 546,8 млн грн інвестиційної та ремонтної програми з 1,3 млрд запланованих у цьому році.

Допис Григор'єва. Фото: скриншот

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