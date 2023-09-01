Враг сменил количество кораблей в Черном море

Запуск ракеты "Калибр" с корабля. Фото: росСМИ

После утренней ротации, враг существенно снизил количество кораблей в Черном море, однако ракетоноситель до сих пор остается на боевом дежурстве. Несмотря на то, что российский флот пытается держаться поближе к юго-восточным берегам, ситуация остается опасной.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, среди которых два ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту;

в Азовском море находится 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Движение по Черному морю не останавливалось

За прошедшую неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 157 судов, из них 27 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 121 судно, из них 21 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Украина обязательно вернет Крым, ведь никакая Россия там быть не должна. Сейчас ведутся операции и подбор тактики для деоккупации полуострова.