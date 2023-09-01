Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог змінив кількість кораблів у Чорному морі arrow

Ворог змінив кількість кораблів у Чорному морі

1 вересня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог змінив кількість кораблів у Чорному морі
Запуск ракети "Калібр" з корабля. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після ранкової ротації, ворог суттєво зменшив кількість кораблів у Чорному морі, проте ракетоносій досі залишається на бойовому чергуванні. Попри те, що російський флот намагається триматися ближче до південно-східних берегів, ситуація залишається небезпечною.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих кораблі, серед яких два ракетоносії з 16-ма "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Рух Чорним морем не зупинявся

За минулий тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 157 суден, з них 27 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 121 судно, з них 21 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Україна обов'язково поверне Крим, адже ніяка Росія там бути не має. Зараз ведуться операції та підбирання тактики для деокупації півострова.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Політичне майбутнє Притули: піде в Раду чи знову боротиметься за крісло мера Києва

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз