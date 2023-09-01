Ворог змінив кількість кораблів у Чорному морі
1 вересня 2023 14:20
Запуск ракети "Калібр" з корабля. Фото: росЗМІ
Після ранкової ротації, ворог суттєво зменшив кількість кораблів у Чорному морі, проте ракетоносій досі залишається на бойовому чергуванні. Попри те, що російський флот намагається триматися ближче до південно-східних берегів, ситуація залишається небезпечною.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
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- у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих кораблі, серед яких два ракетоносії з 16-ма "Калібрами" на борту;
- в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі — 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.
Рух Чорним морем не зупинявся
За минулий тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 157 суден, з них 27 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 121 судно, з них 21 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, Україна обов'язково поверне Крим, адже ніяка Росія там бути не має. Зараз ведуться операції та підбирання тактики для деокупації півострова.