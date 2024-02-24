Вражеская атака на Одессу — в ОВА рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Российские оккупанты вечером 23 февраля в очередной раз атаковали Одессу. В результате вражеского обстрела один человек погиб, еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона "Єдині новини".

В каком состоянии находятся пострадавшие в результате атаки РФ

По его словам, в настоящее время три пострадавших женщин находятся в тяжелом состоянии, все они имеют ожоги тела.

"Женщина 1962 г.р. имеет 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок, ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог в 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей. Еще одна пострадавшая 72-летняя женщина, которая пробыла под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% п.т. и переломы конечностей", — рассказал Кипер.

Разбор завалов на месте обстрела в Одессе

Чиновник добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы и деблокирование тела погибшего мужчины.

Спасатели на месте атаки. Фото: Силы обороны юга Украины

В ГСЧС Одесской области отметили, что на месте российской атаки работали психологи. Также в городе был развернут пункт обогрева.

Психологи на месте вражеской атаки в Одессе Фото: ГСЧС Одесщины

Также мы писали, что украинская ПВО на юге Украины в ночь на 24 февраля сбила 12 вражеских "шахедов". Кроме того, оккупанты применяли во время атаки авиационные ракеты Х-59.