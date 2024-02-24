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Ворожа атака на Одесу — в ОВА розповіли, в якому стані перебувають постраждалі

24 лютого 2024 07:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворожа атака на Одесу — в ОВА розповіли, в якому стані перебувають постраждалі
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти ввечері 23 лютого вкотре атакували Одесу. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще троє поранених перебувають у важкому стані.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону "Єдині новини".

В якому стані перебувають постраждалі внаслідок атаки РФ

За його словами, наразі троє постраждалих жінок перебувають у важкому стані, всі вони мають опіки тіла. 

 

"Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток. Ще одна постраждала 72-річна жінка , яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% п.т. та переломи кінцівок", — розповів Кіпер.

Розбір завалів на місці обстрілу в Одесі

Посадовець додав, що рятувальники продовжують розбирати завали та деблокування тіла загиблого чоловіка. 

наслідки обстрілів в Одесі
Рятувальники на місці атаки. Фото: Сили оборони півдня України

В ДСНС Одеської області зазначили, що на місці російської атаки працювали психологи. Також в місті було розгорнуто пункт обігріву. 

наслідки обстрілів в Одесі
Психологи на місці ворожої атаки в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Також ми писали, що українська ППО на півдні України в ніч проти 24 лютого збила 12 ворожих "шахедів". Крім того, окупанти застосовували під час атаки авіаційні ракети Х-59.

Одеса
обстріли
дрон Шахід-136
війна в Україні
Олег Кіпер
атака

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