Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вражеские маневры в акватории Черного моря — есть ли угроза ракетоносителей arrow

Вражеские маневры в акватории Черного моря — есть ли угроза ракетоносителей

26 марта 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вражеские маневры в акватории Черного моря — есть ли угроза ракетоносителей
Вражеские корабли в морской акватории. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 26 марта, один корабль врага присутствует на дежурстве в Черном море. Оккупанты продолжают маневрировать на воде и держать снаряженные ракетоносители вдали от границ Украины.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
https://t.me/ukrainian_navy/5742

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море — 1 вражеский корабль, ракетоносители отсутствуют.
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керчь-Еникальским проливом прошли:

  • к Азовому морю — 16 кораблей, из них 3 направлялись из пролива Босфор.
  • к Черному морю — 6 кораблей, из них ни один не продолжил движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше про российский флот

Напомним, что Вооруженные силы Украины во вторник, 26 марта, атаковали корабль "Константин Ольшанский" в Крыму. Пока судно не в боевой готовности.

Также мы сообщали, что Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Добавим, что украинские бойцы повредили важный стратегический объект армии оккупантов вчера. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террориста.

Одесса
российские войска
Черное море
корабль
россияне
Одесская область
Азовское море

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК