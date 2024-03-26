Вражеские маневры в акватории Черного моря — есть ли угроза ракетоносителей

Вражеские корабли в морской акватории. Фото: росСМИ

На сегодня, 26 марта, один корабль врага присутствует на дежурстве в Черном море. Оккупанты продолжают маневрировать на воде и держать снаряженные ракетоносители вдали от границ Украины.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

https://t.me/ukrainian_navy/5742

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в Черном море — 1 вражеский корабль, ракетоносители отсутствуют.

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами". https://t.me/ukrainian_navy/5742

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керчь-Еникальским проливом прошли:

к Азовому морю — 16 кораблей, из них 3 направлялись из пролива Босфор.

к Черному морю — 6 кораблей, из них ни один не продолжил движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, что Вооруженные силы Украины во вторник, 26 марта, атаковали корабль "Константин Ольшанский" в Крыму. Пока судно не в боевой готовности.



Также мы сообщали, что Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".



Добавим, что украинские бойцы повредили важный стратегический объект армии оккупантов вчера. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террориста.