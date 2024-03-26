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Ворожі маневри в акваторії Чорного моря — чи є загроза ракетоносіїв

26 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожі маневри в акваторії Чорного моря — чи є загроза ракетоносіїв
Ворожі кораблі в акваторії моря. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 26 березня, один корабель ворога присутній на чергуванні у Чорному морі. Окупанти продовжують маневрувати у воді та тримати споряджені ракетоносії подалі від кордонів України.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
https://t.me/ukrainian_navy/5742

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі — 1 ворожий корабель, ракетоносії відсутні.
  • в Азовскому морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли:

  • до Азовського моря — 16 кораблів, з них 3 прямували з протоки Босфор.
  • до Чорного моря — 6 кораблів, з них жоден не продовжив рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про російський флот

Нагадаємо, що Збройні сили України у вівторок, 26 березня, атакували корабель "Костянтин Ольшанський" у Криму. Наразі судно не в бойовій готовності.

Також ми повідомляли, що Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Додамо, що українські бійці пошкодили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів учора. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.

Одеса
російські війська
Чорне море
корабель
росіяни
Одеська область
Азовське море

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