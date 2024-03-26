Ворожі маневри в акваторії Чорного моря — чи є загроза ракетоносіїв

Ворожі кораблі в акваторії моря. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 26 березня, один корабель ворога присутній на чергуванні у Чорному морі. Окупанти продовжують маневрувати у воді та тримати споряджені ракетоносії подалі від кордонів України.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі — 1 ворожий корабель, ракетоносії відсутні.

в Азовскому морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами". https://t.me/ukrainian_navy/5742

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли:

до Азовського моря — 16 кораблів, з них 3 прямували з протоки Босфор.

до Чорного моря — 6 кораблів, з них жоден не продовжив рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про російський флот

Нагадаємо, що Збройні сили України у вівторок, 26 березня, атакували корабель "Костянтин Ольшанський" у Криму. Наразі судно не в бойовій готовності.



Також ми повідомляли, що Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".



Додамо, що українські бійці пошкодили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів учора. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.