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Вражеских ракетоносителей в Черном море становится меньше: военные назвали причину

22 апреля 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Вражеских ракетоносителей в Черном море становится меньше
Корабли РФ в бухте оккупированного Крыма. Фото: Униан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 апреля, ночь на юге Украины, в частности в Одесской области, прошла спокойнее, чем прошлые. Число ракетоносителей в Черном море уменьшилось.

Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Сейчас на боевом дежурстве в Черном море караулит 11 вражеских кораблей, из которых два подводных ракетоносителя. Общий залп калибров может составлять до восьми ракет.

"Это говорит о том, что враг пытается держать ракетное напряжение, но вряд ли готов к мощным, массированным ракетным атакам. Они экономят эти ресурсы, хотя и продолжают использовать дроны-камикадзе", — подчеркнула спикер "Юга".

Угроза новой ракетной атаки

По словам Гуменюк, российские оккупанты могут провести следующую массированную ракетную атаку "ближе к сакральным для Кремля дат". Речь идет о 9 мая. Учитывая коварство врага, можно рассчитывать, что атака произойдет и раньше.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты уже не смогут коренным образом повлиять на обстрелы украинской экономики и логистики. Тактика ракетного террора РФ потерпела поражение.

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