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Ворожих ракетоносіїв у Чорному морі меншає: військові назвали причину

22 квітня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворожих ракетоносіїв у Чорному морі меншає
Кораблі РФ у бухті окупованого Криму. Фото: Уніан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 22 квітня, ніч на півдні України, зокрема на Одещині, пройшла спокійніше, ніж минулі. Кількість ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася. 

Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі чатує 11 ворожих кораблів, з яких два підводні ракетоносії. Загальний залп калібрів може складати до восьми ракет.

"Це говорить про те, що ворог намагається тримати ракетне напруження, але навряд готовий до потужних, масованих ракетних атак. Вони економлять ці ресурси, хоча й продовжують використовувати дрони-камікадзе", — наголосила речниця "Півдня.

Загроза нової ракетної атаки

За словами Гуменюк, російські окупанти можуть провести наступну масовану ракетну атаку "ближче до сакральних для Кремля дат". Йдеться про 9 травня. Враховуючи підступність ворога, можна розраховувати, що атака відбудеться й раніше.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські окупанти вже не зможуть докорінним чином вплинути обстрілами на українську економіку та логістику. Тактика ракетного терору РФ зазнала поразки

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