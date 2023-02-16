"Воины света. Воины добра": в Одессе погасили новые марки

"Воїни світла. Воїни добра": в Одессе погасили новые марки
Сразу пять марок, посвященных работникам коммунальных служб и критической инфраструктуры, погасили в Одессе. Блок состоит из марок - "Дорожники", "Связные", "Энергетики", "Водопоставщики", "Газовики".
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
-
Готов предоставить Беларусь для наступления рф: Лукашенко про войну в Украине
-
На почти семь млрд евро: Норвегия согласовала программу поддержки Украины
-
Журнал Time посвятил обложку украинцам, которых оккупанты месяц держали в подвале
-
Приватизация в январе-феврале пополнила бюджет на 645 млн грн: список самых дорогих объектов
-
"Гуцульский вестерн" и другое: какие премьеры готовит Украинский театр для одесситов
-
АЕК против "Днепра-1" — где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Конференций
-
В Генштабе рассказали, может ли россия самостоятельно производить ракеты
-
Фонд Вадима Столара доставил в Харьков и Херсон более 40 тонн гуманитарного груза
-
"Если хочет мира в Украине": Лукашенко пригласил Байдена на встречу с путиным
-
В россии нашли мертвой главную финансистку военного округа рф, который воюет в Украине
"Это первый почтовый выпуск 2023 года — о безграничной благодарности и невероятном восторге, исключительной стойкости и профессиональном мастерстве, о бойцах невидимого фронта, которых вся страна увидела в самые темные времена. Укрпочта запечатлела подвиг героев энергетического и коммунального фронта благодаря почтовым и самоотверженного труда мы держимся, а страна-террорист россия не смогла погрузить Украину в темноту Средневековья и уничтожив нашу критическую инфраструктуру", — отметил директор Одесской дирекции "Укрпочты" Сергей Дрозд.
Кстати, почтовая марка "Дорожники", и является первой маркой 2023 года, имеет порядковый номер 2023 года.
Напомним, в честь Рождества в Одессе состоялось торжественное тушение почтовой марки "Щедрик". Выпуск был посвящен 100-летию с момента презентации произведения Леонтовича на сцене Карнеги-холл в США.
Также в Одесской области ввели в обращение новый почтовый выпуск "Победного Нового года!". Патриотические марки пользуются большой популярностью среди одесситов, поэтому этот выпуск может стать одним из самых любимых, ведь на нем изображена наша победа.
В Одессе на Главпочтамте погасили и почтовые марки ко Дню независимости Польши. Также представили выставку "Поляки Одессы".