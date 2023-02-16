"Воїни світла. Воїни добра": в Одесі погасили нові марки
Одразу п’ять марок присвячених працівникам комунальних служб та критичної інфраструктури, погасили в Одесі. Блок складається з марок — "Дорожники", "Зв’язківці", "Енергетики", "Водопостачальники", "Газовики".
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.
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"Це перший поштовий випуск 2023 року — про безмежну вдячність і неймовірне захоплення, виняткову стійкість та професійну майстерність, про бійців невидимого фронту, яких вся країна побачила в найтемніші часи. Укрпошта закарбувала подвиг героїв енергетичного та комунального фронту на поштових марках. Саме завдяки їхньому героїзму й самовідданій праці ми тримаємося, а країна-терорист росія не змогла занурити Україну у темряву Середньовіччя і знищивши нашу критичну інфраструктуру", — зазначив директор Одеської дирекції "Укрпошти" Сергій Дрозд.
До речі, поштова марка "Дорожники", і є першою маркою 2023 року, має порядковий номер 2023.
Нагадаємо, на честь Різдва в Одесі відбулося урочисте гасіння поштової марки "Щедрик". Випуск присвятили 100-річчю з моменту презентації твору Леонтовича на сцені Карнегі-хол у США.
Також на Одещині ввели в обіг новий поштовий випуск "Переможного Нового року!". Патріотичні марки мають велику популярність серед одеситів, тож цей випуск може стати одним з найулюбленіших, адже на ньому зображена наша перемога.
В Одесі на Головпоштамті погасили й поштові марки до Дня незалежності Польщі. Також презентували виставку "Поляки Одеси".