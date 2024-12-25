В Одессе открыли современные кабинеты Защиты Украины

Школьник на уроке "Защита Украины". Фото: Одесская мэрия

В Одессе впервые в Украине создали восемь современных кабинетов для преподавания "Защиты Украины". Школьников не только будут знакомить с военными специальностями, но и будут учить навыкам, которые могут понадобиться в повседневной жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Кабинеты оснащены всеми необходимыми приборами, макетами и обучающим тиром. Здесь школьники будут узнавать, как действовать в случае опасности и оказывать первую медицинскую помощь, а также будут изучать современные методы ведения войны. Предполагается, что в кабинетах будут заниматься учащиеся сразу нескольких школ.

Кабинет "Защиты Украины" в Одессе. Фото: Одесская мэрия

В горсовете отметили, что обновленный курс "Защита Украины" должен формировать у подрастающего поколения сознательное отношение к защите государства, помогает учащимся понять важность безопасности и подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Кабинет "Защиты Украины" в Одессе. Фото: Одесская мэрия

"В условиях, когда имеешь соседство со страной-террористом, эти знания и навыки очень важны для каждого украинца", — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Кабинет "Защиты Украины" в Одессе. Фото: Одесская мэрия

Напомним, одесские педагоги могут получить доплаты от города. Также мы рассказывали, какие зарплаты получают украинские учителя.