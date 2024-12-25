В Одесі відкрили сучасні кабінети Захисту України, фото

Школяр на уроці "Захист України". Фото: Одеська мерія

В Одесі вперше в Україні створили вісім сучасних кабінетів для викладання "Захисту України". Школярів не тільки знайомитимуть з військовими спеціальностями, але й навчатимуть навикам, які можуть знадобитися у повсякденному житті.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

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Кабінети оснащені всіма необхідними приладами, макетами і навчальним тиром. Тут школярі дізнаватимуться, як діяти у разі небезпеки та надавати першу домедичну допомогу, а також вивчатимуть сучасні методи ведення війни. Передбачається, що у кабінетах займатимуться учні одразу декількох шкіл.

Кабінет "Захисту України" в Одесі. Фото: Одеська мерія

У міськраді наголосили, що оновлений курс "Захист України" має формувати у підростаючого покоління свідоме ставлення до захисту держави, допомагає учням зрозуміти важливість безпеки та підготовки до надзвичайних ситуацій.

Кабінет "Захисту України" в Одесі. Фото: Одеська мерія

"В умовах, коли маєш сусідство з країною-терористом, ці знання і навички дуже важливі для кожного українця", — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Кабінет "Захисту України" в Одесі. Фото: Одеська мерія

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