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Впервые в новострое — одесситка получила кредит на жилье от государства

18 октября 2024 15:34
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе впервые кредит по программе єОселя выдали на покупку жилья в новостройке
Директор детского сада получила кредит. Фото: Одесская ОВА
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Директор детского сада в Фонтанском обществе получила кредит в 911 тыс. грн на покупку квартиры в новом доме по программе "єОселя". Раньше программа в регионе распространялась только на вторичное жилье.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Жилье в новом доме

"Это первый кредит из первой очереди. То есть, это в новом доме. Раньше были в домах, которые перепродавали", — отметил глава области.

Отметим, что кредит стал возможен благодаря сотрудничеству государственного банка АО "Государственный сберегательный банк Украины" с аккредитованным застройщиком. Предприятие подписало соглашение об участии в программе "єОселя".

Всего, по данным ОВА, к началу октября 2024 года в Одесской области выдано 636 кредитов на общую сумму 884 млн грн.

Олег Кипер также напомнил, что семьи военных, полицейских и спасателей могут воспользоваться помощью администрации. Проценты по кредиту им закроют из областного бюджета.

"Мы здесь сработали. Люди увидели, что для них это очень-очень выгодно, потому что они гасят только тело кредита", — рассказал он.

Напомним, аграрии Одесской области получили около 3 млрд грн кредитов по программе "5-7-9".

Также "Сбербанк" рассказал об изменениях в кредитной программе.

Одесса Олег Кипер кредиты Одесская область Одесская ОГА

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