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Вперше у новобудові — одеситка отримала кредит на житло від держави

18 жовтня 2024 15:34
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі вперше кредит за програмою єОселя видали на купівлю житла у новобудові
Директорка дитячого садочку отримала кредит. Фото: Одеська ОВА
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Директорка дитячого садка у Фонтанській громаді отримала кредит у 911 тис. грн на купівлю квартири у новому будинку за програмою "єОселя". Раніше програма у регіоні поширювалася тільки на вторинне житло. 

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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"Це перший кредит з першої черги. Тобто, це у новому будинку. Раніше були у будинках, які перепродавали", — зазначив очільник області.

Зазначимо, що кредит став можливим завдяки співпраці державного банку АТ "Державний ощадний банк України" з акредитованим забудовником. Підприємство підписало угоду про участь у програмі "єОселя".

Усього, за даними ОВА, на початок жовтня 2024 року в Одеській області видано 636 кредитів на загальну суму 884 млн грн.

Олег Кіпер також нагадав, що родини військових, поліцейських та рятувальників можуть скористатися допомогою від адміністрації. Відсотки з кредиту їм закриють з обласного бюджету.

"Ми тут спрацювали. Люди побачили, що для них це дуже-дуже вигідно, бо вони гасять тільки тіло кредиту", — розповів він.

Нагадаємо, аграрії Одеської області отримали майже 3 млрд грн кредитів за програмою "5-7-9".

Також "Ощадбанк" розповів про зміни у кредитній програмі.

Одеса Олег Кіпер кредити Одеська область Одеська ОДА

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