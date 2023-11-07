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Впервые в истории — ВСУ повредили новый катер ЧМ РФ в Крыму

7 ноября 2023 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ВСУ повредили новый катер "Аскольд" ЧМ РФ в Крыму 4 ноября
Результаты попадания по корвету "Аскольд" обнародованы 6 ноября 2023 года из открытых источников
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украина — первая страна в истории, поразившая вражеский ракетный корабль до его введения во флот. Ракетный катер "Аскольд" хоть и остался на плаву, но получил критические повреждения важных элементов.

Об этом сообщили журналисты украинского военного портала Defense Express.

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Повреждения "Аскольда"

Во временно оккупированной Керчи Вооруженными силами Украины был утоплен еще один корабль Черноморского флота России. В Воздушных силах подтвердили успешное потопление вражеского плавсредства.
Судя по представленным материалам судно получило критические повреждения и его придется отстраивать с нуля.

Характер повреждений

Попадания ракетами SCALP-EG пришлись на центральную часть корпуса корвета "Аскольд", где были размещены вертикальные пусковые установки для запуска крылатых ракет "Калибр" и П-800 "Оникс". Это означает, что удачное попадание уничтожило основную систему вооружения ракетного катера.
Также издание отметило, что дизельные двигатели на корветах проекта "Каракурт" размещены в отсеке по центру корпуса и находятся также в поврежденном состоянии.

Добавим, что "Аскольд" должен быть введен в строй Черноморского флота РФ в декабре этого года.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированной Керчи 4 ноября был атакован судоремонтный завод . Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял о работе противовоздушной обороны.

После этого в сети показали момент "прилета". Местные над полуостровом видели ракеты.

Напомним, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук отметил украинских военных за успешные удары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив", который находится в Керчи. По его словам, удары были нанесены именно с помощью крылатых ракет.

Также мы писали, что Россия накапливает "Калибры" для ударов против критически важной инфраструктуры Украины с наступлением холодов. Военные моряки говорят, что именно поэтому сейчас РФ не использует ракеты морского базирования.

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