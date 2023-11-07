ВСУ повредили новый катер "Аскольд" ЧМ РФ в Крыму 4 ноября

Впервые в истории — ВСУ повредили новый катер ЧМ РФ в Крыму
Украина — первая страна в истории, поразившая вражеский ракетный корабль до его введения во флот. Ракетный катер "Аскольд" хоть и остался на плаву, но получил критические повреждения важных элементов.
Об этом сообщили журналисты украинского военного портала Defense Express.
Повреждения "Аскольда"
Во временно оккупированной Керчи Вооруженными силами Украины был утоплен еще один корабль Черноморского флота России. В Воздушных силах подтвердили успешное потопление вражеского плавсредства.
Судя по представленным материалам судно получило критические повреждения и его придется отстраивать с нуля.
Характер повреждений
Попадания ракетами SCALP-EG пришлись на центральную часть корпуса корвета "Аскольд", где были размещены вертикальные пусковые установки для запуска крылатых ракет "Калибр" и П-800 "Оникс". Это означает, что удачное попадание уничтожило основную систему вооружения ракетного катера.
Также издание отметило, что дизельные двигатели на корветах проекта "Каракурт" размещены в отсеке по центру корпуса и находятся также в поврежденном состоянии.
Добавим, что "Аскольд" должен быть введен в строй Черноморского флота РФ в декабре этого года.
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированной Керчи 4 ноября был атакован судоремонтный завод . Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял о работе противовоздушной обороны.
После этого в сети показали момент "прилета". Местные над полуостровом видели ракеты.
Напомним, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук отметил украинских военных за успешные удары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив", который находится в Керчи. По его словам, удары были нанесены именно с помощью крылатых ракет.
Также мы писали, что Россия накапливает "Калибры" для ударов против критически важной инфраструктуры Украины с наступлением холодов. Военные моряки говорят, что именно поэтому сейчас РФ не использует ракеты морского базирования.
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