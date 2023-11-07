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Вперше в історії — ЗСУ пошкодили новий катер ЧМ РФ у Криму

7 листопада 2023 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ЗСУ пошкодили новий катер "Аскольд" ЧМ РФ у Криму 4 листопада
Результати влучання по корвету "Аскольд" оприлюднено 6 листопада 2023 року, з відкритих джерел
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Україна — перша країна в історії, яка уразила ворожий ракетний корабель до його введення у флот. Ракетний катер "Аскольд" хоч і залишився на плаву, але отримав критичні пошкодження важливих елементів.

Про це повідомили журналісти українського військового порталу  Defense Express.

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Ушкодження "Аскольда"

У тимчасово окупованій Керчі Збройними силами України було потоплено ще один корабель Чорноморського флоту Росії. У Повітряних силах підтвердили успішне потоплення ворожого плавзасобу.
Судячи з поданих матеріалів судно зазнало критичних пошкоджень і його доведеться відбудовувати з нуля.

Характер пошкоджень

Влучання ракетами SCALP-EG припали на центральну частину корпусу корвета "Аскольд", де були розміщені вертикальні пускові установки для запуску крилатих ракет "Калібр" та П-800 "Онікс". Тобто це вдале влучання знищило основну систему озброєння ракетного катеру.
Також видання зазначило, що дизельні двигуни на корветах проекту "Каракурт" розміщені у відсіку по центру корпусу та є також в пошкодженному стані.

Додамо, що "Аскольд" мав бути введений у стрій Чорноморського флоту РФ у грудні цього року.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованій Керчі 4 листопада було атаковано судноремонтний завод. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявляв про роботу протиповітряної оборони.

Після цього у мережі показали момент "прильоту". Місцеві над півостровом бачили ракети.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук відзначив українських військових за успішні удари по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який знаходиться у Керчі. За його словами, удари були завдані саме за допомогою крилатих ракет.

Також ми писали, що Росія накопичує "Калібри" для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Військові моряки кажуть, що саме через це зараз РФ не використовує ракети морського базування. 

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