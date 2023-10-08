Влияние Китая на развитие временного зернового коридора: чего ждать

Погрузка кукурузы на балкер. Фото иллюстративный. Фото: Google

Временный зерновой коридор показал свою эффективность. Несмотря на постоянные попытки запугивания со стороны России, корабли заходят и выходят из портов Большой Одессы. Но развитие этого пути может дать взаимоотношения с Китаем, а точнее, продажа "Поднебесной" украинской кукурузы.

Об этом сообщается на AgroPortal.

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Независимое агентство по отчетности о ценах на мировых сельскохозяйственных рынках AgriCensus уже поднимает тему продажи украинской кукурузы в Китай, очень заинтересованный в этом сырье. Если будут налажены продажи, это позволит расширить возможности созданного временного коридора в Черном море – уверены украинские аграрии.

Кукуруза – главный продукт коридора

Кукуруза является основным продуктом временного коридора. Продажа кукурузы в Китай является важным шагом.

"Вообще основной продукт временно созданного коридора - это именно кукуруза. Следовательно, если есть продажи на Китай - это, вероятно, повышает перспективы улучшения работы этого логистического пути", — говорится в сообщении AgroPortal.

Ожидаемые потоки и продукты

Прогнозируется, что к ноябрю основным продуктом временного коридора останется пшеница, но затем основной упор перейдет на кукурузу. Главные направления продажи: кукуруза – надежда на Китай, а пшеница, преимущественно фуражного класса, будет направлена в Испанию, Турцию, Бангладеш, Италию, Египет и Индонезию.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще три судна направляются на погрузку в порты Большой Одессы. Одно двигается в направлении Черноморска, движение еще двоих остается неизвестным, однако они находятся в территориальных водах Украины.