До портів Великої Одеси прямують три судна

Судна стоять у черзі в морі. Фото: The Page

Сьогодні, 5 жовтня, з'явилася інформація про те, що ще три судна прямують на завантаження до портів Великої Одеси. Одне рухається у напрямку Чорноморська, рух ще двох залишається невідомим, проте вони перебувають у територіальних водах України.

Про це Новини.LIVE дізналися з відкритих даних карт MarineTraffic.

Читайте також:

Наразі відомо, що три судна підійшли до одеського узбережжя та прямують до найближчих морських портів.

Що відомо про рух суден

Балкер Beaver під прапором Ліберії вже вказав свій пункт призначення — порт Чорноморська. Ще два судна, суховантаж Ability під прапором Панами та балкер DSM Everton (прапор Барбадосу), поки не вказали, куди йдуть, але на карті вони знаходяться у водах Одещини.

Рух судна Beaver до порту Чорноморська. Фото: скриншот

Судно Ability у водах Одеської області. Фото: скриншот

Судно DSM Everton у водах Одеської області. Фото: скриншот

Таким чином наразі на захід тимчасовим зерновим коридором йдуть 15 суден, а ще 10 — на вихід.

Нагадаємо, що в серпні цього року запрацював тимчасовий морський "коридор", який створено передусім для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Також ми писали, що вже сьогодні, 5 жовтня, Російська Федерація може повернутися до дії зернової угоди, яка начебто була підписана міністрами оборони Туреччини, РФ та України ще 2 жовтня. Оперативну координацію зернових угод з російської сторони здійснює Роман Абрамович, саме тому його літак й приземлився у Стамбулі. Про таке пишуть російські ЗМІ.