Робота зернових коридорів: до портів Великої Одеси прямують три судна
Сьогодні, 5 жовтня, з'явилася інформація про те, що ще три судна прямують на завантаження до портів Великої Одеси. Одне рухається у напрямку Чорноморська, рух ще двох залишається невідомим, проте вони перебувають у територіальних водах України.
Про це Новини.LIVE дізналися з відкритих даних карт MarineTraffic.
Наразі відомо, що три судна підійшли до одеського узбережжя та прямують до найближчих морських портів.
Що відомо про рух суден
Балкер Beaver під прапором Ліберії вже вказав свій пункт призначення — порт Чорноморська. Ще два судна, суховантаж Ability під прапором Панами та балкер DSM Everton (прапор Барбадосу), поки не вказали, куди йдуть, але на карті вони знаходяться у водах Одещини.
Таким чином наразі на захід тимчасовим зерновим коридором йдуть 15 суден, а ще 10 — на вихід.
Нагадаємо, що в серпні цього року запрацював тимчасовий морський "коридор", який створено передусім для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.
Також ми писали, що вже сьогодні, 5 жовтня, Російська Федерація може повернутися до дії зернової угоди, яка начебто була підписана міністрами оборони Туреччини, РФ та України ще 2 жовтня. Оперативну координацію зернових угод з російської сторони здійснює Роман Абрамович, саме тому його літак й приземлився у Стамбулі. Про таке пишуть російські ЗМІ.