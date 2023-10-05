В порты Великой Одессы направляются три судна

Суда стоят в очереди в море. Фото: The Page

Сегодня, 5 октября, появилась информация о том, что еще три судна направляются на погрузку в порты Большой Одессы. Одно двигается в направлении Черноморска, движение еще двух остается неизвестным, однако они находятся в территориальных водах Украины.

Об этом Новини.LIVE узнали из открытых данных карт MarineTraffic.

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Известно, что три судна подошли к одесскому побережью и направляются к ближайшим морским портам.

Что известно о движении судов

Балкер Beaver под флагом Либерии уже указал свой пункт назначения — порт Черноморска. Еще два судна, сухогруз Ability под флагом Панамы и балкер DSM Everton (флаг Барбадоса), пока не указали, куда идут, но на карте они находятся в водах Одесчины.

Движение судна Beaver в Черноморский порт. Фото: скриншот

Корабль Ability в водах Одесской области. Фото: скриншот

Судно DSM Everton в водах в Одесской области. Фото: скриншот

Таким образом, на запад временным зерновым коридором идут 15 судов, а еще 10 — на выход.

Напомним, что в августе этого года заработал временный морской "коридор", который был создан прежде всего для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.

Также мы писали, что уже сегодня, 5 октября, Российская Федерация может вернуться к действию зернового соглашения, которое якобы было подписано министрами обороны Турции, РФ и Украины еще 2 октября. Оперативную координацию зерновых соглашений с российской стороны осуществляет Роман Абрамович, поэтому его самолет и приземлился в Стамбуле. Об этом пишут российские СМИ.