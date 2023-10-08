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Вплив Китаю на розвиток тимчасового зернового коридору: на що чекати

8 жовтня 2023 12:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вплив Китаю на розвиток тимчасового зернового коридору: на що чекати
Завантаження кукурудзи на балкер. Фото ілюстративне. Фото: Google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Тимчасовий зерновий коридор показав свою ефективність. Попри постійні спроби залякувань з боку Росії, кораблі заходять та виходять із портів Великої Одеси. Але розвиток цього шляху може дати взаємини з Китаєм, а точніше продаж "Піднебесній" української кукурудзи.

Про це повідомляється на AgroPortal.

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Незалежне агентство зі звітності про ціни на світових сільськогосподарських ринках AgriCensus вже порушує тему продажу української кукурудзи до Китаю, який дуже зацікавлений у цій сировині. Якщо буде налагоджено продаж, це дозволить розширити можливості створеного тимчасового коридору в Чорному морі – впевнені українські аграрії.

Кукурудза – головний продукт коридору

Кукурудза є основним продуктом тимчасового коридору. Продажі кукурудзи в Китай є важливим кроком.

"Взагалі основний продукт тимчасово створеного коридору — це саме кукурудза. Отже, якщо є продажі на Китай — це, імовірно, підвищує перспективи покращення роботи цього логістичного шляху", — йдеться у повідомленні на AgroPortal.

Очікувані потоки та продукти

Прогнозується, що до листопада основним продуктом тимчасового коридору залишиться пшениця, але потім основний акцент перейде на кукурудзу. Головні напрямки продажу: кукурудза – сподівання на Китай, а пшениця, переважно фуражного класу, буде спрямована до Іспанії, Туреччини, Бангладешу, Італії, Єгипту та Індонезії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще три судна прямують на завантаження до портів Великої Одеси. Одне рухається у напрямку Чорноморська, рух ще двох залишається невідомим, проте вони перебувають у територіальних водах України.

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