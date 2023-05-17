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Внедряла российское образование в Херсоне: в Одессе осудили коллаборанта

17 мая 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Внедряла российское образование в Херсоне: в Одессе осудили коллаборанта
Судья читает приговор коллаборанту. Фото: Малиновский районный суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе на скамье подсудимых оказался коллаборант из Херсона. Он внедрял стандарты образования государства-агрессора в учебных заведениях.

Об этом сообщает Малиновский районный суд.

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Детали дела

Подозреваемая была обвинена в совершении незаконных действий, направленных на внедрение стандартов образования Российской Федерации в Херсонском учебно-воспитательном комплексе "Общеобразовательная школа I степени специализированная школа II степени коллегиум" № 51 им. Г.А. Потёмкина Херсонского городского совета.

Она организовывала функционирование учебного заведения и выполняла административные функции методического руководства и воспитательной работы преподавательского состава при содействии неустановленных представителей государства-агрессора.

В ходе предварительного следствия прокурор, подозреваемая и защитник заключили соглашение о признании виновности, договорившись о правовой квалификации действий и наказании.

Что решил суд

Малиновский районный суд г. Одессы принял решение о соглашении о признании виновности, заключенного между прокурором и подозреваемой по ч.3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Суд признал подозреваемую виновной в коллаборационной деятельности, в частности, во внедрении стандартов образования государства-агрессора в образовательных учреждениях. Соглашение предусматривает 3 месяца ареста и лишение права занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Напомним, прокуроры достигли подтверждения публичного обвинения против жителя Херсона, обвиненного в коллаборационной деятельности с врагом. Суд признал его виновным и установил наказание.

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