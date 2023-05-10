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В Одесі засудили колаборанта з Херсонщини: скільки років він проведе у в’язниці

10 травня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі засудили колаборанта з Херсонщини: скільки років він проведе у в’язниці
Судове засідання над колаборантом. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори досягли підтвердження публічного обвинувачення проти мешканця Херсона, який був звинувачений у колабораційній діяльності з ворогом. Суд визнав його винним і встановив покарання.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

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Під час судового процесу прокурори змогли довести, що коли Херсон був захоплений, засуджений перейшов на бік ворога та почав співпрацювати з окупаційною владою. Він добровільно прийняв пропозицію служити у незаконно створеній "ИК "Северная исправительная колония (№90)" на посаді молодшого інспектора відділу охорони з присвоєнням звання  "младшего сержанта внутренней службы".

"Засуджений забезпечував охорону приміщень та периметру колонії, виконував злочинні накази окупантів, діючи у порушення правових норм і стандартів поводження з в’язнями. За віддану "службу" він отримував платню у рублях", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Колаборанта викрили в одному з сіл на Одещині, куди той втік під час наступу українських захисників на півдні України.

Що вирішив суд

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури суд визнав мешканця Херсона винним у колабораційній діяльності  (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Ураховуючи співпрацю зі слідством, його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.

Нагадаємо, Міністерство юстиції позивалося до суду з вимогою забрати активи у Сальдо, якого підозрюють у держзраді в умовах воєнного стану. Обтяжувальною обставиною стало відкрите кримінальне провадження проти колаборанта.

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