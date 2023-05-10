В Одессе осудили коллаборанта из Херсона: сколько лет он проведет в тюрьме

Судебное заседание над коллаборантом. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры достигли подтверждения публичного обвинения против жителя Херсона, обвиненного в коллаборационной деятельности с врагом. Суд признал его виновным и установил наказание.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Во время судебного процесса прокуроры смогли доказать, что, когда Херсон был захвачен, осужденный перешел на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационными властями. Он добровольно принял предложение служить в незаконно созданной "ИК "Северная исправительная колония (№90)" в должности младшего инспектора отдела охраны с присвоением звания "младшего сержанта внутренней службы".

"Осужденный обеспечивал охрану помещений и периметра колонии, выполнял преступные приказы кафиров, действуя в нарушение правовых норм и стандартов обращения с заключенными. За отданную "службу" он получал жалованье в рублях", — говорится в сообщении прокуратуры.

Коллаборанта разоблачили в одном из сел в Одесской области, куда тот сбежал во время наступления украинских защитников на Юге Украины.

Что решил суд

При поддержке публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры суд признал жителя Херсона виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Учитывая сотрудничество со следствием, он приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также мужчина лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком 10 лет.

Напомним, Министерство юстиции судилось с требованием забрать активы у Сальдо, которого подозревают в госизмене в условиях военного положения. Отягчающим обстоятельством стало открытое уголовное производство против коллаборанта.