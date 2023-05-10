Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе осудили коллаборанта из Херсона: сколько лет он проведет в тюрьме arrow

В Одессе осудили коллаборанта из Херсона: сколько лет он проведет в тюрьме

10 мая 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе осудили коллаборанта из Херсона: сколько лет он проведет в тюрьме
Судебное заседание над коллаборантом. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуроры достигли подтверждения публичного обвинения против жителя Херсона, обвиненного в коллаборационной деятельности с врагом. Суд признал его виновным и установил наказание.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Во время судебного процесса прокуроры смогли доказать, что, когда Херсон был захвачен, осужденный перешел на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационными властями. Он добровольно принял предложение служить в незаконно созданной "ИК "Северная исправительная колония (№90)" в должности младшего инспектора отдела охраны с присвоением звания "младшего сержанта внутренней службы".

"Осужденный обеспечивал охрану помещений и периметра колонии, выполнял преступные приказы кафиров, действуя в нарушение правовых норм и стандартов обращения с заключенными. За отданную "службу" он получал жалованье в рублях", — говорится в сообщении прокуратуры.

Коллаборанта разоблачили в одном из сел в Одесской области, куда тот сбежал во время наступления украинских защитников на Юге Украины.

Что решил суд

При поддержке публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры суд признал жителя Херсона виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Учитывая сотрудничество со следствием, он приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также мужчина лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком 10 лет.

Напомним, Министерство юстиции судилось с требованием забрать активы у Сальдо, которого подозревают в госизмене в условиях военного положения. Отягчающим обстоятельством стало открытое уголовное производство против коллаборанта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас