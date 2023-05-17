Впроваджувала російську освіту в Херсоні: в Одесі засудили колаборанта

Суддя читає вироку колаборанту. Фото: Малиновський районний суд

В Одесі на лаві підсудних опинився колаборант з Херсона. Він впроваджував стандарти освіти держави-агресора у закладах освіти.

Про це повідомляє Малиновський районний суд.

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Деталі справи

Підозрювана була обвинувачена у здійсненні незаконних дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти російської федерації в Херсонському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І ступеня спеціалізована школа ІІ ступеня колегіум" № 51 ім. Г.А. Потьомкіна Херсонської міської ради.

Вона організовувала функціонування навчального закладу та виконувала адміністративні функції з методичного керівництва та виховної роботи викладацького складу за сприяння невстановлених представників держави-агресора.

Під час попереднього слідства прокурор, підозрювана та захисник уклали угоду про визнання винуватості, домовившись щодо правової кваліфікації дій та покарання.

Що вирішив суд

Малиновський районний суд м. Одеси прийняв рішення щодо угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваною за ч.3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Суд визнав підозрювану винною у колабораційній діяльності, зокрема у впровадженні стандартів освіти держави-агресора в освітніх закладах. Угода передбачає 3 місяці арешту та позбавлення права обіймати певні посади на строк 10 років.

Нагадаємо, прокурори досягли підтвердження публічного обвинувачення проти мешканця Херсона, який був звинувачений у колабораційній діяльності з ворогом. Суд визнав його винним і встановив покарання.