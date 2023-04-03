Утром враг обстрелял Очаковскую общину в Николаевской области

Войска россии совершили артиллерийский обстрел

В понедельник, 3 апреля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую громаду Николаевской области. Для этого враг применил артиллерию.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Сегодня утром в 06:42 враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Без жертв и разрушений", — написал Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь "прошли относительно спокойно".

Отметим, что по состоянию на утро 3 апреля в Черном море находится девять российских кораблей. Среди них два ракетоносителя.

В ОК "Юг" информируют, что массированной ракетной атаки вероятно не предвидится, ведь у россии не хватает снарядов, точнее оставшихся у них "калибров". В то же время возможны точечные удары, а также волновые атаки, когда сначала используют "шахеды", затем ракеты воздушного базирования, далее морского базирования, чтобы силы нашей ПВО рассредоточить.

В оперативном командовании подчеркнули, что нужно быть внимательными и осторожными, потому что у врага в приоритете остаются атаки на объекты критической и военной инфраструктуры, они не отказались полностью от ракетных атак. Скорее всего, накапливают силы.

Фото: Укринформ