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Вранці ворог обстріляв Очаківську громаду на Миколаївщині

3 квітня 2023 11:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Вранці ворог обстріляв Очаківську громаду на Миколаївщині
Війська росії здійснили артилерійський обстріл
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В понеділок, 3 квітня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Для цього ворог застосував артилерію.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Сьогодні вранці о 06:42 ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без жертв і руйнувань",— написав Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА  додав, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч "пройшли відносно спокійно".

Зазначимо, станом на ранок 3 квітня у Чорному морі перебуває дев'ять російських кораблів. Серед них два ракетоносії.

В ОК “Південь” інформують, що масованої ракетної атаки ймовірно не передбачається, адже у росії не вистачає снарядів, точніше "калібрів", які у них залишилися. Водночас можливі точкові удари, а також хвильові атаки, коли спочатку використовують "шахеди", потім ракети повітряного базування, далі — морського базування, щоб сили нашої ППО розосередити. 

В оперативному командуванні наголосили, що треба бути пильними та обережними, бо у ворога у пріоритеті залишаються атаки на об’єкти критичної та військової інфраструктури, вони не відмовилися повністю від ракетних атак. Скоріш за все накопичують сили.

Фото: Укрінформ

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