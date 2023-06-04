Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Спасенный израильский котенок нашел новый дом в Измаиле arrow

Спасенный израильский котенок нашел новый дом в Измаиле

4 июня 2023 17:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Спасенный израильский котенок нашел новый дом в Измаиле
Спасенный котенок. Фото: Lena Karnishina
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Измаильские волонтеры сегодня встретили котенка Шекеля, чудом спасшегося из трюма с металлоломом. В настоящее время пушистик проходит обследование в одной из ветеринарных клиник.

Об этом сообщила Елена Карнишина.

Читайте также:

После публикации истории Вадима Мельника о спасении котенка, нашлось много желающих забрать Шекеля.

"Новый дом и семью решила подарить малышу руководитель зоозащитной организации "Четыре лапки" Мила Мараховская. Отныне Шекель будет жить в Измаиле", — написала Елена Карнишина.

В настоящее время спасенный котенок проходит обследование в одной из ветеринарных клиник Измаила. После чего поедет в новый дом.

Отметим, котенок случайно оказался в трюме с металлоломом. Он попал на судно в порту Хайфа (Израиль), где после прессования металла чудом остался живым.

Напомним, в Одессе изобрели "Котожаму". Это одежда, в которой удобно гулять со своим домашним любимцем — котом, собачкой и даже кроликом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас