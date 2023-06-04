Спасенный израильский котенок нашел новый дом в Измаиле

Спасенный котенок. Фото: Lena Karnishina

Измаильские волонтеры сегодня встретили котенка Шекеля, чудом спасшегося из трюма с металлоломом. В настоящее время пушистик проходит обследование в одной из ветеринарных клиник.

Об этом сообщила Елена Карнишина.

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"Новый дом и семью решила подарить малышу руководитель зоозащитной организации "Четыре лапки" Мила Мараховская. Отныне Шекель будет жить в Измаиле", — написала Елена Карнишина.

В настоящее время спасенный котенок проходит обследование в одной из ветеринарных клиник Измаила. После чего поедет в новый дом.

Отметим, котенок случайно оказался в трюме с металлоломом. Он попал на судно в порту Хайфа (Израиль), где после прессования металла чудом остался живым.

Напомним, в Одессе изобрели "Котожаму". Это одежда, в которой удобно гулять со своим домашним любимцем — котом, собачкой и даже кроликом.